Kaymakam Tunç'tan Develi'ye duygusal veda

12 Ağustos'ta 2022'de alınan karar ile Cizre kaymakamlığından Develi Kaymakamlığına atanan ve görev aldığı süre zarfında Develi halkının sevgisini kazanan Develi Kaymakamı Mehmet Tunç; İstanbul Küçükçekmece ilçesine atanmasının ardından düzenlenen iftar programı ile Develi'ye veda etti.

6 Şubat depremlerine kadar Develi için elinden geleni yapan Kaymakam Tunç; depremlerden hemen sonrada Kahramanmaraş'ta, daha sonra Elbistan ve Adıyaman'da görev alarak arama kurtarma ve yardım faaliyetlerini koordine etmişti. 5 Nisan Çarşamba günü alınan karar ile Kaymakam Tunç'un yeni görev yeri İstanbul Küçükçekmece oldu. Düzenlenen programda yaptığı veda konuşmasında Develililere seslenen Kaymakam Mehmet Tunç; "Ben de çok hüzünlü bir şekilde ayrılacağım, planladığımız bir şey değildi bu. Sizler de biliyorsunuz. Canla, başla ilçeye sarıldık, ilçenin her türlü problemini kendi problemimiz kabul ettik. Bütünleşmiş bir Develi'yi ben her zaman her ortamda hissettim ve bu maneviyatla ben gerçekten işime canla, başla sarıldım. Keşkeleri sevmiyorum ama tabi emir demiri keser, bizler atanmış insanlarız. Atandığımız yerlerde ilçenin ekonomik sosyal ve kültürel yaşantısını bulunduğumuz zaman diliminde değiştirebiliyorsak, o dönüşüme vesile olabiliyorsak en mutlu kişi biziz. Rızaya nail olma adına bu yola çıktık Allahu Teâlâ'ya hamt olsun bunu bize nasip etti. Milletin duasına nail olmak en büyük kazanç. Sizler de biliyorsunuz ki son iki aydır deprem bölgesindeydik, Rabbim bir daha ülkemize ve milletimize böyle elim hadiseleri yaşatmasın. Milyonlarca insanımız bundan etkilendi. Bizler de gücümüzün, kuvvetimizin, sağlığımızın elverdiği ölçekte orada canla başla çalıştık. Şükürler olsun ki Rabbim bize bunu nasip eyledi; biz de gerçekten devletimiz adına, milletimiz adına, Develimiz adına bir dakika olsun orada boş durmadık. Boş durduğumuz anlarda bile zihnimiz gerçekten milletimizin yaşadıkları sıkıntıları nasıl giderebiliriz ile meşguldü. Ben Develi'de yaptıklarıma sevinip yapamadıklarıma üzülen bir insanım ama hamt olsun ki devlette süreklilik esas. Aslan gibi bir kardeşimiz geldi. Nasip olursa ben helallik isteyerek yarın ayrılış yapacağım, çünkü atandığımız ilçe de malumunuz büyük bir ilçe. Büyük sorumluluklar getiren bir ilçe. Ben cümlemizden burada olan ya da olmayan tüm Develililerden haklarını helal etmelerini istiyorum, bizden yana da helali hoş olsun. Burada başlattığımız, devam ettiğimiz, devraldığımız projelerin hepsi Allah'ın izniyle belediye başkanımızın canla başla koşuşturması, muhtarlarımızın desteği, ilçe siyasi parti temsilcilerinin bütünleşmesi ve desteğiyle Develi her geçen gün hak ettiği yeri; eğitimde, sosyal, kültürel ekonomik yaşantıda, ticari alanda inşallah yerini bulacak.

Bundan sonra bulunduğum yerde bir kapınız, bir yuvanız olacak. Ben hepinize teşekkürlerimi şükranlarımı sunuyorum, burada bulunanlara da vekalet veriyorum. İnşallah bizi tanıyan, tanımayan herkese selamımızı iletirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum, selam ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise; "Bir tarafımız hüzünlü ama kaymakamım, sizi biz her daim hayırla ve dua ile anacağız. Sizi hep takip edeceğiz ve sizi takip ederken de emin olun Develililer size hep dualar edecek. Ben konuşma için hazırlık yapmadım ama hazırlık yapsam da konuşamazdım. Çünkü; bir dostumu, bir kardeşimi, tanımaktan gurur ve şeref duyduğum bir abimizi bir devlet görevlimizi uğurlamanın onurunu sizlerle beraber yaşıyorum. Bizler sizi hep seveceğiz, burada bir eviniz bir yuvanız olduğunu hiçbir zaman unutmayın, Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin" ifadelerini kullandı.