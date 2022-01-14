KAYMEK 2021'de 160 bin vatandaşa dokundu

Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve eğitime ilişkin hizmetlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) çeşitli mesleki eğitim kursları, sergiler, seminer ve etkinlikler ile 2021 yılında yapmış olduğu tüm hizmetlerinde toplam 161 bin 435 kişiye dokunarak vatandaşların gelişimine katkı sağladı.

Kayseri genelinde 13 farklı noktada 11 farklı birimi sayesinde sanat ve mesleki eğitim kursları ile hizmetlerini yürüten KAYMEK, kurs ve eğitimlerin yanı sıra düzenlediği sergi, seminer ve etkinliklerle toplumda mesleki eğitim ile kültür faaliyetlerinin adresi oldu. KAYMEK, Sanat ve Mesleki Eğitim Kurs Merkezlerinde 2021 yılında 21 farklı alanda 116 farklı branşta teorik ve uygulamalı olarak eğitimlerini yürütüyor. Bu kapsamda Kayseri merkez ve ilçelerde yer alan KAYMEK İhtisas Merkezi, Akademi, Argıncık, Beyazşehir, Erkilet, Göznuru, Köşk Sosyal Yaşam Merkezi, Sümer, TOKİ, Sanat Merkezi, Ziya Gökalp, Sancaktepe ve Bosna Hersek'in Mostar kentindeki Mostar birimi ile 2021 yılında KAYMEK, toplam 13 noktada 6 bin 966 kursiyere hizmet verdi. Bünyesinde yer alan alanında uzman sanatçı ve mesleki eğitimci kadrosunun eğitim verdiği kursiyerlerle birlikte yapılan eserlerin yıl içerisinde sergilendiği; ‘Karma Sanat Sergisi, Erciyes'te Bir Sevda Masalı: Kerem ile Aslı Sanat Sergisi, KAYMEK Sanat Sergisi, Kâinatın Kalbi Kâbe-i Muazzama El Sanatları Sergisi, 15 Temmuz Türkiye Geçilmez Sanat Sergisi, Anadolu'nun Özü: Ahilik Sanat Sergisi, E-38 Sanat Sergisi, Dekoratif Ahşap Süsleme Sergisi ve son olarak da Kayseri'm Sanat Sergisi' gibi karma ve birbirinden ilgi çekici sergiler ile halkın kültür gelişime katkı sağlandı. 2021 yılı içerisinde açılan sergiler ise 63 bin 625 kişi tarafından ziyaret edildi.

KAYMEK'in yıl boyunca düzenlediği kamu kurum ve kuruluşları ile özel işletmelere verilen sanat, mesleki ve hobi kursları, Görgü ve Nezaket Kuralları, Temel İşaret Dili, Stres Yönetimi, Kurumsal İmaj Yönetimi, AFAD Semineri, İletişim Yöntem ve Teknikleri, Fotoğrafçılık Eğitimi, Mesleki İngilizce, Kurumsal İletişim ve Kurumsal Yazışma, Öfke Kontrolü, Meslek Etiği, Etkin Dinleme, Grup ve Örgüt İletişimi, Kadın Hakları konulu seminerlerden 2 bin 784 kişi faydalandı. KAYMEK Gençlik Merkezleri 11 farklı tesiste hizmetlerini yürüterek 2021 yılında yaz okulunda bin 769, eğitim-öğretim döneminde 5 bin 407 ve diğer hizmetler olmak üzere toplam 14 bin 793 gence hizmet verdi. Genç dostu Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde hizmet veren KAYMEK, genç vatandaşlara da imkân tanıyarak gençlerin gelişimine ve eğitimine kayıtsız kalmadı. Kayseri'nin merkez olduğu kadar kırsalda da sosyal hizmetlerden faydalanması için oluşturulan ilçelerdeki 15 Sosyal Yaşam Merkezleri vasıtasıyla toplamda 34 bin 744 kişiye ulaşan KAYMEK, ‘Akademik Ders Takviyeleri, Sanat Kursları, Mesleki Eğitim ve Gelişim Kursları, Akıl Oyunları, Dijital Kütüphane, Sportif Faaliyetler' gibi alanlarda ziyaretçilerine hizmetler ulaştırdı.

Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi aracılığı ile KAYMEK, ücretsiz olarak verdiği ailelere yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinde, 2021 yılında 21 bin 719 kişiye hizmet vererek toplumun en önemli kurumu olan aileyi gözetti. Merkez, farklı platformlarda düzenlediği canlı yayınlarla 150 bin izlenmeye ulaşıldı. KAYMEK bünyesinde 21 Eylül 2020 tarihinde eğitim faaliyetlerine başlayan Uzaktan Eğitim Merkezi'nde (UZEM) 2021 yılında 14 bin 181 öğrenci ve kursiyere eğitim verilerek özellikle pandemi döneminde hizmetlerin aksatılmadan evlere iletilmesi sağlandı.