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KAYMEK A.Ş.'de toplu iş sözleşme farkları ödendi

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan KAYMEK A.

Ş. arasında yapılan toplu iş sözleşmesi 29.09.2020 tarihinde imza altına alınmıştı. Yürürlük tarihi 01.07.2020 olan toplu iş sözleşmesinin geriye dönük farkları bu ayki maaşlarla birlikte ödendi. Ayrıca KAYMEK AŞ çalışanları zamlı maaşlarını da bu ay almaya başladılar.


Konuyla ilgili açıklama yapan Hak-İş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik; yapılan toplu iş sözleşmemizden doğan geriye dönük farklardan 2006 üyemiz faydalandı. Geriye dönük fark ödenmesi sonucunda 5 milyon 500 bin TL, maaşlarla birlikte 13 milyon TL ödeme yapılmış oldu. Ödenen bu para Kayserimizde piyasanın canlanmasına da pozitif yönde etki edecektir. ” dedi.


Çelik, konuşmasına şu sözlerle devam etti “Toplu iş sözleşme sürecinde emeği geçen başta Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç olmak üzere Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterimize ve Genel Sekreter Yardımcımıza, KAYMEK AŞ yöneticilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Üyelerimizin de verdikleri emekler paha biçilemez ancak inşallah aldıkları bu ücretleri aileleriyle birlikte ağız tadıyla harcarlar.” dedi.

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