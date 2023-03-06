KAYMEK, depremzedelere çocuk ve yetişkin kıyafetleri dikiyor

Ş. (KAYMEK), hazır giyim kursu ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Kahramanmaraş'ta kuruduğu konteyner kentteki depremzede vatandaşlar için el emeği göz nuru giyim ürünleri dikiyor.

Büyükşehir Belediyesi, yüzyılın afeti olan depremin getirdiği olumsuzlukları gidermek ve deprem bölgesindeki açılan yaraları sarmak için gerçekleştirdiği çalışmalara devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. "İyilik Örün" kampanyası çerçevesinde kursiyerler tarafından el emeği ve göz nuru olarak örülen atkı ve bereler deprem bölgelerine gönderilmişti. KAYMEK, bu kez de hazır giyim kursu ile depremzedelere çocuk ve yetişkin kıyafetleri dikmeye başladı. Bu çerçevede KAYMEK Argıncık Tesisi'nde düzenlenen ‘hazır giyim' kursu ile kursiyerler tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Kahramanmaraş'ta kuruduğu konteyner kentteki depremzede vatandaşlar için çok sayıda çocuk ve yetişkin kıyafeti dikiliyor.

Öte yandan dikilen çocuk ve yetişkin kıyafetleri paketlenerek, bölgeye gönderilmeye hazır hale getiriliyor.