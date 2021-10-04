KAYMEK Gençlik Merkezleri yeni döneme hazır

Ş. (KAYMEK) Gençlik Merkezleri, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için titizlikle sürdürdüğü hazırlıklarını tamamladı. Yeni dönem için kurum içi eğitim seminerleri düzenleyen KAYMEK Gençlik Merkezleri'nde yeni dönem, 5 Ekim Salı günü başlıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim ve öğretime yönelik çalışmalar gerçekleştiren kuruluşu KAYMEK, eğitim kalitesi ve faaliyetleri ile gençlere hizmeti amaç edinirken, bu kapsamda yeni dönem için Gençlik Merkezleri'nde çalışmalarını tamamladı.

EĞİTMEN VE PERSONEL TÜM GÜN SÜREN SEMİNERLER İLE HAZIRLANDI

KAYMEK Gençlik Merkezleri'nde gerçekleştirilecek eğitim-öğretim faaliyetleri nedeniyle yeni dönem için kurum içi eğitim seminerleri düzenlendi. TOKİ Gençlik Merkezi'nde tüm gün süren seminere katılan eğitmen ve personelle yeni dönemi en verimli şekilde, eğitim ile dolu dolu geçirmeye yönelik akademik planlamalar yapıldı ve pandemi tedbirleri kapsamında uyulması gereken kurallar anlatıldı.

11 TESİSTE 5 BİN ÖĞRENCİ

Gençlik Merkezleri olarak hizmet veren 11 tesiste, 5 bin öğrenciye yönelik 4, 5, 6, 7, 9, 10 ve 11'inci sınıflara ders takviyeleri, 8'inci sınıf ile 12'inci sınıf ve mezun gruplara yönelik LGS-YKS kursları ile akademik faaliyetler planlanırken, gençlerin kişisel ve sosyal gelişimini destekleyen etkinlerle dopdolu yeni dönem, 5 Ekim Salı günü başlıyor.

100 BİNİ AŞKIN GENCE EĞİTİM VERİLDİ

Sosyal faaliyetlerini tüm hızıyla sürdüren KAYMEK, bugüne kadar düzenlemiş olduğu eğitim projeleriyle Gençlik Merkezleri aracılığı ile bu zamana kadar 110 bini aşkın gence ulaşarak, eğitim-öğretime yönelik hizmet verdi.