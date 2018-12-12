KAYMEK kent merkezindeki 16'ncı kurs merkezinde kayıtlarına başladı

Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilikteki en önemli birimlerinden olan KAYMEK, Köşk Sosyal Yaşam Merkezi ile birlikte kent merkezindeki 16'ncı kurs merkezinde kayıtlara başladı. Köşk Sosyal Yaşam Merkezi'ndeki KAYMEK kursları 2 Ocak'ta başlayacak.

Sanat ve mesleki eğitimde Anadolu'nun markası olan KAYMEK, hizmet ağını genişletmeye ve daha geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor. KAYMEK'in kurs merkezlerinden olacak olan Köşk Sosyal Yaşam Merkezi için 10 Aralık itibarıyla kayıtlar başladı.

Köşk Sosyal Yaşam Merkezi'nde 2 Ocak'ta başlayacak olan eğitimlerde Ahşap Yakma, Diksiyon, Etkili ve Hızlı Okuma, After Effect, Bilgisayar Kullanımı, Dekoratif Ahşap Süsleme, Elde Kurdele İşi, Fransızca, İngilizce, Gümüş Takı İşlemeciliği+Mineci, Tezhip gibi toplam 27 branşta kurslar verilecek. Ayrıca kursa kayıt yaptıran tüm kursiyerler 3-6 yaş grubu çocuk oyun alanından ücretsiz faydalanabilecek. Kurs için ön kayıtlar www.kaymekonline.com adresinden yapılabilecek.

Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi ile kent merkezinde 17 şubeye ulaşacak olan KAYMEK, 17 merkezin yanı sıra ilçelerdeki kadın ve gençlik merkezlerinde de hizmet veriyor.