KAYMEK, Mostar'da gönül köprüsü etkinliklerine devam ediyor

Ş. (KAYMEK), kardeş şehir Mostar'da, lise öğrencileriyle ebru atölye çalışması gerçekleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Bosna Hersek'in Mostar şehri ile imzalanan kardeş şehir protokolü kapsamında, KAYMEK Mostar ve Mostar Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde faaliyetler yürüterek iki ülke arasında tarihe dayanan gönül bağını güçlendirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. Kayseri'de binlerce insana hizmet verdiği eğitim ve sanat kurslarının yanı sıra, kardeş şehir Mostar'da da başarılı eğitim ve kursları ile yoğun ilgi görüyor. KAYMEK A.Ş. Mostar'da gerçekleştirdiği faaliyetlerle Kayseri ve Mostar arasında gönül köprüsü kuruyor. Mostar'da, Mostar Yunus Emre Enstitüsü işbirliği ile KAYMEK Mostar olarak faaliyet gösteren Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş., Mostar Ekonomi Aşçılık ve Turizm Lisesi'nde eğitim gören öğrencilerle birlikte keyifli bir ebru atölye çalışması gerçekleştirdi. Bu kapsamda geleneksel el sanatı olan ebru hakkında bilgiler edinen Mostarlı öğrenciler keyifli bir etkinlikle ebru yapmanın mutluğunu yaşadı.

KAYMEK A.Ş. kardeş şehir Mostar'da bulunan tesisinde verdiği eğitim ve kurslarla iki ülke kültürünün ortak değerleri arasında yer alan geleneksel el sanatlarını yaşatmak ve kardeş şehrin gençlerine bu değerleri aktarmak amacıyla Mostar'da beğeni toplayan birçok etkinliğe de imza attı.