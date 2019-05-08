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KAYMEK Personeline 'İş Sağlığı ve Güvenliği' semineri verildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hizmet içi eğitim seminerlerine devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK personeline yönelik ‘İş Sağlığı ve Güvenliği' ile ‘İlk Yardım' konularında seminer verildi.


KAYMEK tarafından gerçekleştirilen seminer, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda iki oturum halinde gerçekleştirildi. Seminere konuşmacı olarak katılan İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitmeni Resul Oflaz, iş yerlerinde sağlıklı ve güvenilir bir ortamın nasıl temin edileceği konusunda bilgiler verdi. Oflaz, çalışma mevzuatı, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş yeri temizliği ve düzeni, iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar gibi konulara da değindi.


Seminerin ikinci oturumunda ise İlk yardım Eğitmeni Tuğba Tuna tarafından acil müdahaleler ile ilgili bilgiler verildi.

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