KAYMEK Sanat Galerisi açıldı

Hunat Medresesi önünde yer alan Büyükşehir Belediyesi Faaliyet Çadırı, sanat ve mesleki eğitimde Anadolu'nun markası olan KAYMEK tarafından açılan Sanat Galerisine tahsis edildi. Galeride 150'ye yakın eser sergileniyor.

Hunat Medresesi önündeki KAYMEK Sanat Galerisi'nde Türk-İslam sanatlarına ait eserlerin yer aldığı bir sergi açıldı. Sergide, KAYMEK sanat kurslarına katılan kursiyerler ile eğitimciler tarafından yapılmış eserler bulunuyor.

Tezhipten, ebruya; çiniden hat sanatına kadar birçok özel çalışmanın yer aldığı sergide Maraş İşi ve Ebru sanatları uygulamalı olarak da gösteriliyor. Sergide yer alan eserlerden Maraş İşi tekniğiyle ve Hat Sanatıyla yapılmış olan Osmanlı Padişahlarına ait tuğralar vatandaşların büyük ilgisini görüyor.

Yağlı boya resim ve gümüş takı işlemeciliği ile yapılmış eserlerin de bulunduğu sergide toplam 150 eser yer alıyor.