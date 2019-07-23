KAYMEK, üniversite adaylarına tercih hizmeti veriyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan KAYMEK, YKS Tercih Günleri'ni başlattı. KAYMEK İhtisas Merkezi'nde rehber öğretmenler tarafından öğrenciler ve ailelerine ücretsiz tercih hizmeti veriliyor.

23 Temmuz'da başlayan ve 29 Temmuz'a kadar sürecek olan yüksek öğretim kurumları tercih işlemleri için KAYMEK önemli bir hizmet vermeye başladı. Tercih süresi içerisinde Devlet Hastanesi yanında bulunan KAYMEK İhtisas Merkezi'nde rehber öğretmenler ile tercih desteği veriliyor. Üniversite adayları ve ailelerine tercih ve meslek danışmanlığı yapan rehber öğretmenler, öğrencilerin tercihlerini kolay ve isabetli yapmaları için tavsiyelerde bulunuyorlar. KAYMEK İhtisas Merkezi'ndeki tercih hizmeti 08.00-17.00 saatleri arasında ve ücretsiz veriliyor.