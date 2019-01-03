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KAYMEK üretmeye devam ediyor

Sanat ve mesleki eğitimde yaptığı çalışmalarla üreten insan sayısını artıran Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK, ortaya konulan ürünleri sergilemeye devam ediyor.


Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları, farklı branşlarda sergiler açmaya devam ediyor. Kayseri Park Alışveriş Merkezi'nde KAYMEK tarafından açılan Kağıt Rölyef Sergisi'nde 60 eser yer aldı. Serginin açılışına Büyükşehir Belediyesi İştirakler ve İşletmeler Daire Başkanı İlyas Yıldırım, İnsan Kaynakları Daire Başkanı Ali Osman Türkoğlu, Etüt Projeler Daire Başkanı Ahmet Bahçecioğlu, KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Müdüresi Mürşide Gonca Aslan, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Açılıştan önce kursiyerlere sertifikaları da verildi.


KAYMEK'te kağıt rölyef kursları 7 Ocak'ta başlayacak olan yeni dönemde Hürriyet ve Sümer KAYMEK tesislerinde açılacak. Sergiyi gezenler isimlerini yazdırarak çekiliş hakkı kazanacaklar ve bir kişiye Türk Bayrağı'nın bulunduğu kağıt rölyef tablo hediye edilecek.

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