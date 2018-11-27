KAYMEK ve Genç KAYMEK, 45 tesiste Kayserililere hizmet veriyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sanat ve mesleki eğitim ile gençlerin daha iyi yetişmesi için Türkiye'ye örnek çalışmalar gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in önemle üzerinde durduğu insana yatırımda Anadolu'nun markası olan KAYMEK, Genç KAYMEK ile birlikte 45 tesiste hizmet veriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK ve Genç KAYMEK her geçen yıl tesis sayısını artırarak daha geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor. KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi, şehir merkezinin farklı bölgelerindeki tesis sayısını 16'ya çıkardı. Kardeş şehrimiz Mostar şehrinde de şubesi bulunan KAYMEK, Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi ile bu sayıyı 17'ye çıkaracak. KAYMEK bünyesindeki 15 kurs merkezinden halen 11 bin 335 kursiyer hizmet alıyor.

Gençlerin daha donanımlı yetişmesi için hizmet veren Genç KAYMEK ise gençlik merkezleri sayısını 13'e çıkardı. Bu merkezlerde gençlerin eğitimine destek verilirken, onların daha sosyal bireyler olarak yetişmesine de katkı sunuluyor. Genç KAYMEK Gençlik Merkezlerinde ayrıca değerler eğitimi de veriliyor. Genç KAYMEK'e ait 13 merkezde halen 10 bin 100 öğrenci bulunuyor.

İlçelerde ise KAYMEK ve Genç KAYMEK hizmetlerinin verildiği 15 tesis bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelere kazandırdığı kadın ve gençlik merkezleri KAYMEK ve Genç KAYMEK hizmetlerinin de sunulmasına imkan sağlıyor. İlçelerdeki 15 tesisten halen 9 bin 523 kursiyer hizmet alıyor.

KAYMEK ve Genç KAYMEK hizmetlerinin verildiği tesislerin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi'nin eski Amerikan Koleji binasında açtığı Talas Gençlik Merkezi de bulunuyor. Talas Gençlik Merkezi'nde de başarılı öğrenciler adeta 5 yıldızlı tesiste konaklama ve kendilerini daha iyi yetiştirme imkanı buluyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi halen 45 tesiste 31 bin kişiye kurs hizmeti sunuyor.