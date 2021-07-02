KAYMEK Yaz Okulu açılıyor

Ş. (KAYMEK)'in şehir merkezi ve tüm ilçelerde bulunan tesislerinde 5 Temmuz Pazartesi günü Yaz Okulu başlıyor. Bu kapsamda tüm tesislerde korona virüs tedbirleri alınarak ve sosyal mesafe kurallarına uygun sınıflarda gerekli hassasiyet gösterilerek yüz yüze eğitim verilecek.

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri'deki öğrencilerin akademik, sosyal, sportif, sanatsal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK A.Ş. 25 farklı alanda 81 branşta kurs açacak. KAYMEK Yaz Okulu, 5 Temmuz Pazartesi başlayacak ve 28 Ağustos'ta sona erecek. Yaz okulunda; Bilişim Teknolojileri, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Din Eğitimi, El Sanatları Teknolojisi, Gazetecilik, Grafik ve Fotoğraf, Giyim Üretim Teknolojileri, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Hukuk, Kişisel Gelişim, Kuyumculuk Teknolojisi, Muhasebe Finansman, Sanat ve Tasarım, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Seramik ve Cam Teknolojisi, Makina Teknolojisi ve Yabancı Diller gibi birçok farklı alanda yetişkinler için kurs düzenlenecek. Kursların sonunda katılımcılara MEB onaylı sertifika veya KAYMEK Katılım Belgesi verilecek. Ayrıca Sanat ve Mesleki Eğitim Kurslarına katılan kursiyerler için sergiler, yarışmalar ve seminerler gibi sanatsal ve kültürel etkinlikler de yer alacak. KAYMEK Yaz Okulları kapsamında Gençlik Merkezleri ve İlçe Sosyal Yaşam Merkezleri'nde 8. sınıf ve 12. sınıflara geçmiş olan öğrencilere sınava hazırlık için müfredata uygun bir şekilde Türkçe ve Matematik dersleri verilecek. Öte yandan 8-14 yaş grubundaki gençlere Kur'an-ı Kerim ve Değerler Eğitimi verilerek millî ve manevi yönden güçlü, vatan, millet ve tarih şuuru gelişmiş, topluma faydalı, erdemli bireyler yetiştirilecek. 8-14 yaş grubundaki gençlere, Tarih Okumaları, Türk İslam Bilginleri, Eğlenceli Fen Deneyleri dersleri her hafta sunularak motivasyona dayalı öğrenim gerçekleştirmeleri sağlanacak. Ayrıca LGS, YKS hazırlık kurslarında ve 8-14 yaş grubu kurslarında KAYMEK Gençlik Merkezleri'nde ve İlçe Sosyal Yaşam Merkezleri'nde eğitim görecek olan bütün öğrencilere her hafta bir etkinlik yapılarak, onların renkli ve verimli bir yaz geçirmeleri sağlanacak.

Bilim Merkezi gezisi ile öğrenciler bilime ve bilimsel gelişmelere ilgi duyacak. Doğa yürüyüşü ile ekolojik denge, doğal yaşam ve doğanın insan dahil bütün canlılar için önemi kavratılarak öğrencilerin doğaya sahip çıkması sağlanacak. Sinema etkinliği ile keyifli vakit geçirecek olan öğrenciler, seçilmiş olan özel filmler ile iyiye, güzele ve doğruya yönlendirilecek. Kültür Gezisi ile tarihini, kökünü, kültürünü tanıyacak ve bu doğrultuda yaşayacak olan öğrenciler, buz pateni, yüzme etkinlikleri ve kurulacak olan portatif oyun alanları ile hem eğlenecek hem de derslere motive olacak. Kişisel Gelişim, Sanatsal ve Mesleki eğitim çerçevesinde, LGS hazırlık ile 8-14 yaş grubundaki öğrencilere Taş Boyama, Ahşap Boyama, Kukla Yapımı, Bebek Yapımı ve Fen Deneyleri dersleri verilerek onların sanatsal ve psikomotor gelişimleri desteklenecek. KAYMEK, İlçe Halk Eğitim Müdürlükleri ve İlçe Müftülükleri ile işbirliği içerisinde Yaz Okulu faaliyetlerini yürütecek. Öğrencilerin sadece eğitim hayatına değil kişisel gelişimlerine ve toplumsal faydaya da önem veren KAYMEK, kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde düzenleyeceği seminerlerle gençlerin hayatına yön verecek. Temizlik ve sağlık alanındaki sorumlulukların öğrencilerimize aktarılması ve sağlıklı nesiller için Kızılay Toplum Merkezi tarafından öğrencilere Hijyen Semineri, Yeşilay tarafından Sigara ile Mücadele Semineri, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Bağımlılıkla Mücadele Semineri verilecek. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olan Dini Yüksek İhtisas Merkezi ile işbirliği çerçevesinde öğrencilere “Değerler Eğitimi” konulu seminerler düzenlenecek.

Spor A.Ş. nin vereceği diyetisyen desteğiyle Sağlıklı Yaşam Seminerleri düzenlenecek. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü, olası yangınların sebepleri ve yangına karşı alınması gereken önlemlere yönelik Yangın Önleme ve Söndürme Tatbikatları yapacak.