KAYMEK'in Kışlık Örgüleri Depremzedeleri Isıtıyor

Ş. ‘İyilik Örün' kampanyası çerçevesinde kursiyerler tarafından el emeği ve göz nuru olarak örülen bin 300 adet atkı ve bereler de depremzedelerin içini ısıtıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin, Kahramanmaraş merkezli yüzyılın afeti olan depremin getirdiği olumsuzlukları gidermek ve açılan yaraları sarmak için gerçekleştirdiği çalışmaları çeşitlenerek devam ediyor. Bu çerçevede Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.' de el emeği ve göz nuru olarak örülen atkı ve bereler de depremzedelerin içini ısıtmak için yola çıktı. Büyükşehir Belediyesi'nin kuruluşlarından Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), sosyal projeleri içerisinde yer alan ‘iyilik örün' çalışmasında gönüllü kadınların ihtiyaç sahibi vatandaşlar için ördüğü el emeği, göz nuru atkı ve bere takımları, deprem bölgelerindeki depremzedelerin kullanması için gönderildi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceleri gördüğü ağır kış şartlarında en fazla ihtiyaç duyulan ürünlerden olan kışlık kıyafet ve battaniyelerin yanında atkı, bere gibi ürünleri, deprem bölgesine gönderen Büyükşehir KAYMEK, depremden kurtulan vatandaşların soğuktan da korunmasına katkı sağlıyor. Bu çerçevede deprem bölgesine hepsi birbirinden değerli el örgüsü toplam bin 300 adet atkı ve bere takımı sevk edildi.

El emeği, göz nuru atkı ve berelerin depremzede çocukları ısıttığını söyleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Hayır için yapılan her iş, ona ihtiyacı olanı bekler. KAYMEK'lerimizde örülen atkı ve bereler depremzede yavrularımızın yüzlerinde tebessüm olarak iyilik ören kursiyerlerimize geri döndü” diye konuştu.