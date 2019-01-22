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Kaymek'te ‘mahremiyet eğitimi'

KAYMEK Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi bünyesinde öğrencilere mahremiyet eğitimi verildi.


Büyükşehir Belediyesi KAYMEK bünyesinde hizmet veren Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, Hacılar Müftülüğü himayesindeki Kuran Kursu öğrencilerine mahremiyet eğitimi verdi. Huzur Çınarı'nın uzman aile danışmanları tarafından verilen eğitime 4-7 yaş ve 7-11 yaş grubu çocuklar ile aileleri katıldı.


Öğrencilere verilen mahremiyet eğitiminde; çocukların kendisinin ve diğer insanların özelinin ve özel alanının farkına varması, sosyal hayatın içinde kendi özel alanını koruması, diğer insanların özeline saygı duyması, kendi ile çevresi arasında sınırlar koyması gibi konularda bilgiler verildi.

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