KAYMEK'ten Aşık Veysel Türkülerini Okuma Yarışması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılının UNESCO tarafından 'Âşık Veysel Yılı' olarak ilan edilmesinin ardından, önemli bir çalışmaya daha imza atıyor. Büyükşehir KAYMEK, gençlere yönelik Âşık Veysel Türkülerini Okuma Yarışması düzenleyecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin mesleki eğitim ve kurslarda öncü kuruluşu Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) gençleri önceleyerek düzenlediği birbirinden özel yarışmalara bir yenisini daha ekliyor. Türkiye'nin önerisi ve Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Makedonya Macaristan, Özbekistan ile Ukrayna'nın desteğiyle Âşık Veysel'in vefatının 50. Yıl Dönümü olan 2023 yılı UNESCO tarafından 'Âşık Veysel Yılı' olarak ilan edildi. KAYMEK tarafından, gençlere çok önemli bir değer olan Âşık Veysel Şatıroğlu'nu tanıtmak, sevdirmek ve onun yüreğe işleyen türkülerini yaygınlaştırarak gelecek nesillere aktarmak için 'Gençler Seni Hatırlıyor' sloganıyla Âşık Veysel Türkülerini Okuma Yarışması düzenlenecek. Yarışmaya Kayseri il sınırları içerisinde eğitim gören veya Kayseri il sınırları içerisinde ikamet eden 15-25 yaş arası gençler katılım sağlayabilecek. Yarışmaya katılım sağlayacak olan gençler kendini tanıtmak için adını, soyadını, semtini, ilçesini ve seslendireceği eserin adını söyledikten sonra Âşık Veysel Şatıroğlu'nun eserini hiçbir fon müziği, ritim olmadan seslendirip profesyonel cihazlar kullanmadan MP4/MOV formatında video olarak kayıt alacaklar. Katılım koşullarını taşıyanlar, www.kaymekyarisma.com adresinde yer alan başvuru formunu doldurup aldıkları kayıtları yükleyerek başvuru yapmış olacak. KAYMEK'in bu önemli ve anlamlı yarışmasında dereceye giren gençlerden birinciye 4 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye 2 bin TL olarak ödül takdim edilecek. İlk üçe girenlere ve 10 mansiyon kazanan kişilere Âşık Veysel Müzesi'ne gezi düzenlenecek.

Başvuruları 26 Şubat 2023 Pazar günü bitecek olan yarışmanın katılım koşullarına ulaşmak ve yarışmaya başvuru yapmak için www.kaymekyarisma.com adresi ziyaret edilebilecek.