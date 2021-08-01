KAYMEK'ten ‘Çocuk Şenliği'

Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında şehirdeki kültür faaliyetlerine yönelik çalışmaları ve projeleri gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, genç-yaşlı binlerce vatandaşa dokunarak kültür ve sanat faaliyetlerini yürütüyor ve bu anlamda şehre katkı sağlıyor. Örnek şehircilik hizmetlerinin yanı sıra, Kayseri'ye yakışır şekilde kültür sanat faaliyetlerine de dolu dolu devam eden Büyükşehir, KAYMEK ile anlamlı bir çalışmaya daha imza attı. Düzenlediği

Çocuk Şenliği ile çocukların kalbine taht kuran KAYMEK, birbirinden güzel etkinliklerle çocukların yüzünde dünyalara değer tebessüm bıraktı.

KAYMEK, Sümer Tesisleri'nde çocuklarla Çocuk Şenliği'nde buluşurken, yarışmalar, yüz boyama etkinliği, kuru kalem çalışması, top kimin elinde kaldı oyunu, mini kale oyunu, dart oyunu gibi etkinliklerle çocuklar ânın tadını çıkardı. Çocukların sağlıklı beslenmesi ve gelişimlerine de kuru üzüm ve süt ikramları ile katkı sağlayan KAYMEK eğitmenleri, KAYMEK Çocuk Şenliği'nde sürpriz hediyelerle çocukları mutlu etti. KAYMEK'in bir sonraki etkinliği 7 Ağustos 2021 Cumartesi günü KAYMEK TOKİ Tesisi'nde olacak.