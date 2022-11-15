KAYMEK'ten 'Dünya İyilik Gününde' 'İyilik Projesi

Ş. (KAYMEK) Dünya İyilik Günü'nde yürekleri ısıtacak bir farkındalık projesine imza attı. KAYMEK, soğuk kış günlerinde öğrencilerin atkı bere ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ''Çocuklarımıza İyilik Örün'' projesini başlattı.

Kentte gerçekleştirdiği mesleki eğitim ve kurslarla binlerce vatandaşa ulaşan Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın gönül belediyeciliği eksenin hizmet anlayışı çerçevesinde gönüllere dokunan projeler de hayata geçiriyor. Bu çerçevede hafta sonuna denk gelen, 13 Kasım Dünya İyilik Günü'nde yüreklere dokunacak bir adım atan KAYMEK, 'Çocuklarımıza İyilik Örün' projesini başlattı. Büyükşehir KAYMEK A.Ş. tarafından 'Hep Birlikte İlmek İlmek Sevgi Öreceğiz' sloganıyla hayata geçirilen proje çerçevesinde, soğuk kış günlerinde ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin atkı bere ihtiyaçlarını karşılamak ve kalplerine dokunmak amaçlanıyor. KAYMEK'in öncülüğü edeceği projeye vatandaşlarda katılarak destek verebilecek.

Projeye destek vermek isteyen vatandaşlar için KAYMEK talep edenlere ücretsiz olarak ip tedarik imkânı sundu, 4 renk örgü ipleri, klasik bere ve atkı örmek isteyen vatandaşlar KAYMEK'in bütün tesislerinden ücretsiz olarak malzeme teslim alabilecek. Dileyen vatandaşlar ücretsiz olarak verilecek iplerin yerine kendi imkânlarıyla da ip temin edebilecekler. KAYMEK yetkili personeli, belirlenen ölçülerde örülecek olan atkı ve bereleri ip tesliminden itibaren en geç 15 gün sonrasında bitirilmiş olarak yine KAYMEK tesislerinde projeye katılan vatandaşlardan teslim alacak. Vatandaşların örmüş oldukları atkı ve bere takımları, KAYMEK tarafında başta köy okulları olmak üzere kentte bulunan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine dağıtılacak.

'Çocuklarımıza İyilik Örün' projesi hakkında detaylı bilgi almak ve gönüllere dokunacak bu projeye destek vermek isteyen vatandaşlar 0352 231 80 31 numaralı telefondan irtibata geçebilecek.