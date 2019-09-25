KAYMEK'ten eğitim semineri

Hunat Kültür Merkezi'nde KAYMEK İletişim Eğitmeni Özden Algan tarafından kişisel eğitim semineri verildi.

Hunat Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitim seminerinde iletişimin önemi vurgulandı ve sağlıklı iletişimin yolları hakkında açıklamalarda bulunuldu. KAYMEK İletişim Eğitmeni Özden Algan, iletişiminin duygu, düşünce, ya da bilgilerin başkalarına anlatılması olduğunu belirtti.

Aile içindeki iletişim, sosyal hayattaki iletişim ve iş hayatındaki iletişimle ilgili bilgiler veren Özden Algan, aile içi iletişim ve sosyal hayatın iletişiminde bazı kriterleri insanların kendilerinin koyabileceğini, ancak iş hayatındaki iletişimin daha farklı olduğunu söyledi.