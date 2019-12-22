KAYMEK'ten Sevgi Deryas?nda Mesnevi

?iir dinletisinde Hz. Mevlana'n?n hayat?ndan kesitler sunuldu.

KAYMEK taraf?ndan Hz. Mevlana'y? anma etkinlikleri kapsam?nda ger?ekle?tirilen ?Sevgi Deryas?nda Mesnevi? konulu ?iir dinletisi Hunat K?lt?r Merkezi'nde yap?ld?. Program ney e?li?inde sema g?sterisi ile ba?lad?.

Hz. Mevlana'n?n hayat?ndan kesitlerin sunuldu?u filmin ard?ndan Yazar Muhsin ?lyas Suba?? ?Mevlana'n?n ?ahsiyeti ve eserleri? konulu bir konu?ma yapt?. Suba??, Mevlana'n?n sadece ?slam co?rafyas?n? de?il t?m insanl??? ayd?nlatan bir ???k oldu?unu s?yledi.

Gecede Mehmet Ali G?l, Malik ?ahin, Hac? K?s?r, Halit ?rer ve Mustafa Sait Ak?it taraf?ndan Hz. Mevlana'y? anlatan ?iirler okundu. ?Sevgi Deryas?nda Mesnevi? program?nda ayr?ca Mustafa ?bakorkmaz taraf?ndan Mevlana'n?n sufi ve ?airlik y?n? anlat?ld?.