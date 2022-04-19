KAYMEK'ten 'Sırdaşın Olayım' Projesi

Ş.(KAYMEK) Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi ile yürüttüğü çalışmalarla da birçok vatandaşın hayatına dokunmayı sürdürüyor. KAYMEK Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi 'Sırdaşın Olayım' projesini hayata geçirdi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın eğitime, öğrenmeye ve özellikle gençlere verdiği önemle faaliyet ve etkinliklerini yürüten KAYMEK A.Ş.'nin tüm birimleri 7'den 70' binlerce vatandaşa dokunmaya devam ediyor. KAYMEK A.Ş. Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi gençlere yönelik eğitim ve seminerleri ile ilgi görürken yine gençlere yönelik yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Psikolojik her türlü soruna, whatsapp üzerinden sunacağı ücretsiz psiko-sosyal destek hattı ile sesli ve görüntülü psikolojik destek sağlayarak, gençlerle el ele çözüm bulmayı amaçlayan Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi ‘Sizin engel olarak gördüğünüz hiçbir şey, bizim sizin hayatınıza dokunmamıza engel değil. 'Hadi söz sizde!' sloganıyla 'Sırdaşın Olayım' projesini başlattı. Sırdaşın Olayım projesi ile gençlere ücretsiz psikolojik destek sunacak Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, kendini yalnız hisseden, anlaşılmadığını düşünen, kendini anlatmak isteyen ama kendince bir takım engellerinden dolayı harekete geçemeyen gençlerin destekçisi oluyor.

Psikolojik danışmanlık hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, uzman danışmanlar tarafından gizlilik ve güvenlik tedbirleri çerçevesinde sağlanacak psiko-sosyal destek hattına 0537 400 85 00 whatsapp hattı üzerinden ulaşabilecekler.