KAYMOS Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın: “Sektörümüzün tek yürek olup, tek ses çıkartmasını istiyoruz”

Mehmet Yalçın, yönetim kurulu başkanlığı yapacağı dönemde mobilya sektörüyle alakalı birçok soruna değinerek çözüm arayacaklarını belirtti. Dinamik bir ekiple birlikte çalışacaklarını söyleyen Mehmet Yalçın, ‘Sektörümüzün tek yürek olup, tek ses çıkartmasını istiyoruz' dedi.

Mobilyacıların işçilerden tazminata kadar birçok sorunu olduğunun ve kalifiye eleman sayısının azaldığının altını çizen Mehmet Yalçın, “Kısa bir süre önce seçimimiz oldu. Bizim vaadimiz projelerimizle anılmak. Biz, sektörün içinden gelen genç, dinamik ve azimli olan bir ekip içindeyiz. Tek derdimiz, sektörümüzde eksik olan ve bize yanlış gelen şeyleri dile getirip, bunların çözülmesi için çaba sarf etmek. Derdimiz, ihracatı arttırmak. İhracat ülkemizin olmazsa olmazı. Bu noktada da çalışmalarımız başladı. Sektör olarak, güzel şeyler yapabileceğimize inanıyoruz. Çünkü, sektörün içinden geliyoruz. Diğer taraftan da, en büyük isteğimiz biz olmak. Sektörümüzün tek yürek olup, tek ses çıkartmasını istiyoruz. Mobilyacılarımızın sorunları var tabi ki. Bizim sektörümüz emeğin yoğun olduğu bir sektör. İşçilikle ilgili sorunlarımız var. Geçenlerde tazminat noktasında yenilikler olacağını bakanlık açıkladı. Bizim en sıkıntılı olduğumuz noktalardan bir tanesi tazminat sorunu. Diğer taraftan, kalifiye eleman noktasında sıkıntımız var. Bu noktada da, sektörümüz vasıflı vasıfsız elemanı alıp yetiştiriyor ama fazla hareket olduğundan dolayı, kalifiye eleman sayımız azalıyor ve başka sektörlere kayma oluyor. bu sebepten dolayı da, sürekli verim kaybı yaşanıyor” dedi.

İhracatta, iş insanlarının devletten yeşil vize konusunda destek beklediğini ve lojistik konusunda da sıkıntıların olduğunu belirten Mehmet Yalçın, “Biz ihracatta, dünyada 1.8 civarındayız. Dünyada 182 milyar dolar civarında mobilya ihracatı oluyor ve diğer tarafta Türkiye'nin ihracatı 3 milyar 180 milyon dolar civarında. Bizim bağlı bulunduğumuz grup, ağaç ve orman sektörüne bağlı ve bunun toplam ihracatı 5 milyar dolar, mobiyanın ki de 3 milyar dolar. Mobilya ihracatında en büyük sıkıntımız, vize noktası. Biz, devletimizden yeşil pasaport noktasında destek bekliyoruz. Bugün, yeşil pasaport için 1 milyon dolarlık ihracat yapılması gerekiyor. İkinci yeşil pasaport için ise, 10 milyon dolar ve üzerinde ihracat yapılması isteniyor. Hiç yapamayan firmalarımızda, yeşil pasaport hakkı yok. Diğer tarafta da, Kayseri'de ssk sını düzgün yatıran esnaflar için de yüzde 5 lik bir indirim var. Diğer 51 vilayette devletimiz, yüzde 5 artı 6 ssk indirimi yapıyor. Hacimsel ürün sattığımız için, lojistikte büyük bir sıkıntımız var. Nakliye de bir sıkıntımız var ve devletimizden bu nokta da yardım bekliyoruz. Devletimiz, bu noktalarda bize yardımcı olursa ihracatın önünün açılacağını düşünüyoruz. İç pazarda bir sıkıntımız yok fakat dış pazarda firmalar çok büyük ve adil rekabet yapamıyoruz. Bugün, en büyük rakibimiz Çin. Çin, hem uyguna hammadde alıyor seri bir şekilde üretime geçerek hızlı bir şekilde satışını yapıyor. Biz, bu noktalarda eksik kalıyoruz ve devletimizden personel ve primler noktasında teşvikler bekliyoruz” ifadelerini kullandı.