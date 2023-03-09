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KAYMOS'ta yeni yönetim belli oldu

Kayseri Mobilyacılar ve Sanayiciler Derneği’nde (KAYMOS) yapılan Olağanüstü Genel Kurul sonucunda yeni Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arapoğlu oldu.

Kayseri Mobilyacılar ve Sanayiciler Derneği'nde (KAYMOS) yapılan Olağanüstü Genel Kurul sonucunda yeni Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arapoğlu oldu.


Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Konferans Salonu'nda düzenlenen olağanüstü genel kurulda yapılan seçimde toplam 221 üye oy kullandı. 4 geçersiz oyun kullanıldığı seçime beyaz liste ile giren Hasan Arapoğlu, 128 oy alarak yeni yönetim kurulu başkanı seçildi.

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