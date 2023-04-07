KAYMÜDER Başkanı Gözütok: "Bu siyasilerle bu iş olmuyor"

Kayseri Kamu Müteahhitleri Derneği (KAYMÜDER) Başkanı Göker Gözütok; birçok kamu müteahhitinin battığını ve yasaklı duruma geldiğini ifade ederek; "Bir sektör batırmak ne demek? Bir sektörün sorununa 'haklısınız' diyerek haklı taleplerine duyarsız kalmak ne demek? Biraz ağır tabir oluyor ama vatana ihanete giden tarafları oluyor, çünkü ekonomi de bekadır, ekonomi de ikbaldir. Bir işi siz sabahtan akşama kadar çalıştığınız paranızı 1 liraya çıkan imalatı 4 liraya yaptırır mısınız? El insaf, el vicdan. Bunun çözülmesi lazım" dedi.

Müteahhitlerin sorunları hakkında açıklamalarda bulunan Göker Gözotuk; artık mevcut siyasilerle işlerin yürümediğini söyledi. Gözotuk; "En son çözüm önerileri kalmadı; bu siyasilerle bu iş olmuyor artık. Çünkü kulakları var duymuyorlar, gözleri var görmüyorlar. Maalesef dün Memduh Başkanım da ifade ediyor; 'olmaz' diyor. 'TOKİ'ye istediği gibi oynama alanı veriyorsunuz, ama bize bu imkanı sağlamıyorsunuz. Hem onlar mağdur oluyor hem biz mağdur oluyoruz' dedi Memduh Başkan. Kamunun işinin yapılamama durumu var, yüksek fiyatlarla yapılma durumu var. Geçen sene Kayseri'de 80 kadar belediyelerin yaptığı ihalelerde 40 tanesine katılım yok, diğer 40 tanesine 1 veya 2 teklif var. Bunlardan da yüksek bulunanlar eleniyor. Yani kamunun ihalelerine giren olmadı. Müteahhitlerin sorunlarının başladığı 2020 yılı başında deprem bölgesine yapılan konutların metrekare maaliyeti bin 500 TL'ydi. İnsanlar bu işleri kırım yaparak bin 250 TL'den aldılar. 7 bin 500'e kadar çıktı fiyatlar ve insanlar 'Ben bu işi nasıl yapacağım' diye feryat etti. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir artış olmamış. Bunun içine sadece konut yapan kamu müteahhitleri kastetmiyoruz; hizmet veren, araç kiralayan, devletin yükünü çeken işletmelerin tamamı 5 katına çıkan maaliyetlerde 'bize yardımcı olun ya da sözleşmeleri fesih edin tekrar ihaleye çıkın önümüzü görelim' dediler. Hiçbiri yapılmadı ya da yapılanlar yetersiz oldu. Bu insanlar battı, teminat mektupları güncellenerek 5,6 katına gelir kaydedildi, mesleklerinden men edildiler kabahat kendilerindeymiş gibi. Bununla ilgili en son 2 talebe düşürdük, dedik ki; 'Mesleklerinden men edin, teminat mektuplarını güncellemeyin, rücu davası açmayın'. Bir devlet işletmelerine 'batın' dedi. Şimdi ne oldu; bu işleri yaptıramaz oldu" dedi.

"Ekonomi de bekadır, ikbaldir"

40 bin civarında kamu müteahhidinin mağdur olduğunun altını çizen Gözütok; "7 bin civarında kamu müteahhidi mesleğinden men edilmişti. Biz artık onun takibini bıraktık. Çünkü devamlı üzerine eklene eklene 40 bin civarında kamu müteahhidi mağdur olmuştu aşağı yukarı. Bizim açıklama yaptığımız dönemde 7 bin müteahhit yasaklanmıştı. Sahabiye'de bizim inşaatımız durdu, bir inşaat daha durdu, Palaentoloji Müzesi inşaatı durdu, sosyal konut, okullar durdu. Sayıya vurduğunuz zaman koskoca Türkiye'de bir şey ifade etmiyor. Et üreticileri 1 buçuk yıl televizyonda feryat ettiler; 'et bulamazsınız' dediler. Şimdiki söylem de şu; 'arabanızı verip tosun kesecek hale gelmeye gidiyorsunuz'. Buna kulak tıkandığı zaman sonucu tüm topluma oluyor. Bir sektör batırmak ne demek? Bir sektörün sorununa 'haklısınız' diyerek haklı taleplerine duyarsız kalmak ne demek? Biraz ağır tabir oluyor ama vatana ihanete giden tarafları oluyor, çünkü ekonomi de bekadır, ekonomi de ikbaldir. Bir işi siz sabahtan akşama kadar çalıştığınız paranızı 1 liraya çıkan imalatı 4 liraya yaptırır mısınız? El insaf, el vicdan. Bunun çözülmesi lazım" diye konuştu.

"Umudumuzu kaybettik"

Kamu müteahhitleri olarak umutlarını kaybettiklerini belirten Gözütok; "Biz umudumuzu kaybettik. Arkadaşlarım soruyor; 'devletin ihalesine girelim mi?'. Ben nasıl 'girin' deyim ki bu insanlara. Nasıl 'gidin de teklif atın' deyim. Tabi ki hala devletin devamlılığı var da ama ülkenin belli deneyimini kazanmış, belli personel istihdam etmiş ve bir kabahati olmadan firmaların batırılması da acımasızca geliyor. Biz tavsiye edemiyoruz maalesef. Böyle bir ekonomide devlet desteği yok. Bu işler için biraz geç kalınmaya başladı. Çünkü firmaları batırdınız. Bu saatten sonra mahkemelerde çözülsün, yapmasınlar artık. Bu sektöre vicdansızlığı ve merhametsizliği gösterdiler" ifadelerini kullandı.

"5 katına çıkan maaliyeti insanlardan istemek vicdansızlık" diyen KAYMÜDER Başkanı Göker Gözütok, ticaretin tek şartının güven olduğunu kaydetti. Gözütok; "Ticaretin bir tane şartı var, güven. Siz güvenmediğiniz insana cebindeki parayı gösterse mal satmazsınız. Devletin yapması gereken bu işler olur olmaz 2 tane kararname çıkardı. Bunların biri düzgün çıksaydı, bu sektör bu durumda olmazdı. İnsanlar güvenir ve şunu derdi; 'piyasa dalgalı, ekonomi karışık ama bir şey olduğu zaman devlet arkamda'. Şimdi bunu diyebiliyor mu kamu müteahhitleri? Önünüzü göremiyorsunuz. 5 katına çıkan maaliyeti bu insanlardan karşılanmasını beklemek vicdansızlık. Sahabiye projesine giren insanların neredeyse tamamı yasaklı, 1 tane firma kaldı başına iş gelmeyen. Kayseri şehrinin ayıbı olmayacak mı, İstanbul'dan, Ankara'dan müteahhit çağırmak?" şeklinde konuştu.