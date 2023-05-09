KAYMÜDER'den Büyükşehir Belediyesi'ne: "Bundan sonraki uygulamalarınız nasıl olacak"

Kayseri Kamu Müteahhitleri Derneği'nden (KAYMÜDER) yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesine sorular sorularak, "Bundan sonraki uygulamalarınız nasıl olacak" dedi.

KAYMÜDER'den yapılan açıklamada, "Kamu müteahhitleri olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesinden bir açıklama bekliyoruz. Bugüne kadar yaklaşık maliyetin yüzde 10 bile üzerindeki tüm işleri kamu yararı gözeterek ve pahalı bularak iptal ettiniz, hatta bir firmanın üç işini birden yaklaşık maliyetin yüzde 10 üzerinde olduğu için kamu menfaati gözeterek iptal ettiniz. Ama Sahabiye Kentsel Dönüşüm işinde yaklaşık maliyetin yüzde 35 üzerine iş verdiniz. Aşağıdaki sorularımıza cevap bekliyoruz:

"1-Kamu yararını gözetmeyi mi bıraktınız? 2-İşi alan firmaya göre ayrım yapmaya mi başladınız? 3-Kamu firmaları hangi özelliklere sahip olursa işleri iptal ediliyor? Hangi özelliklere sahip olursa yaklaşık maliyetten %35 fazla fiyata iş alabiliyor? 4-Bundan sonraki uygulamalarınız nasıl olacak?" denildi.