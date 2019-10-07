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Kayser 1.Amatör Küme A Grubu

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Kayserigücü FK, ligin 3.

haftasında oynadığı maçta Makftispor'u 3-1 yenerek haftayı galibiyetle kapattı.


Stat: Vali Muammer Güler Stadı


Hakemler: Cemal Emre Gömeç, Mehmet Koç, İzzet Samur Kayserigücü FK. :Mehmet Akbaş, Yakup Aslan, Fevzi Can Şahin, Burak Çizmeciler, Yavuz Özbey, Furkan Şentürk, Emre Zeren, Can Okumuş, (Ahmet İkiz dk 75 ) Adem Yönel, İnanç Albayrak, Onur Recep Çopur, (Uğur dk 80 )


Makfitspor: Mehmet Polat, Onur Kodaş, Yunus Emre Kulan, (Reşit Furkan dk 80), Eren Keleş, Abdulbaki Kurt, Ekram Poyraz, Mahmut Sami Birsengüven, Emir Keleş, Resul Kahriman, Mehmet Akif Kurt, Canberk Yalçın


Goller: İnanç Albayrak dk 23, Emre Zeren dk 38, Can Okumuş dk 60 (Kayserigücü FK), Eren Keleş dk 72 (Makfitspor)

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