Kayser Süper Amatör Küme: Gençlerbirliği- Kayseri Yolspor: 0-2

Kayseri Yolspor ligin 5.
haftasında oynadığı maçta Kayseri Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.
Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Kayseri Yolspor üst üste ikinci galibiyetini aldı. Turuncu siyahlılar Erkilet Stadın'da oynadığı maçta Gençlerbirliği'ni son 10.dakikada attığı 2 golle yenerek puanını 7'ye çıkarttı.
Stat: Erkilet Stadı 2 Nolu
Hakemler: Ahmet Pakırcı, Harun Soyeşik, Bekir Kahraman
Kayseri Gençlerbirliği: Kemal Çelik, Eren Demir, (Enes Işıktaş dk 83),Sedat Kurt, Batuhan Alen, (Murat Yarar dk 83),Yavuz Selim Kılıçaslan, Ömer Altınsay, Yunus Emre Mert, (Mustafa Atsız dk 65), Menduh Çökük, (Fatih Çetinalp dk 65), Hacı Mert Cingöz, Mustafa Şafak, Samed Aydın
Kayseri Yolspor: Ali Birol, Hakan Levent Karagöz, Hamit Doğan, Sait Emre Gündoğan, Şeyh İsmail Orhan, Birhat Yağbasan, Cüneyt Egemen Karagöz, Vedat Daşçı, (İhsan Yasıt dk 46), Yunus Güneri,(Yasin Tarım dk 60), Mehmet Ali Öncü, Abdullah Gürbüz, (Mükremin Bayrak dk 80)
Goller: Yasin Tarım dk 80, Mükremin Bayrak dk 89 ( Kayseri Yolspor )