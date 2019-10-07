Kayser Süper Amatör Küme

Kayseri Süper Amatör Küme lideri Hacılar Erciyesspor’u ligin 3.
Kayseri Süper Amatör Küme lideri Hacılar Erciyesspor'u ligin 3.haftasında oynadığı maçta Talas Anayurtspor'u 3-2 yenerek kayıpsız yoluna devam ediyor. Sarı-Lacivertliler karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.
Stat: Organize Sanayi Stadı
Hakemler: Hüseyin Keğin, İbrahim İmrağ, A.Kadir Keğin
Saha Komiseri: Şinasi Acar
Hacılar Erciyesspor: Barış Aksu, Eren Kaan İpek, Ebubekir Beydilli, Yusuf Karaboğa, Doğukan Çetin Bozkurt, Mehmet Gençoğlu, Bekir Acır (Murat Mağara dk 73) Ahmet Emin Ayata, (Süleyman Yasa dk 68), Samet Kaan Karaca, Kasım Alıcı, Burak Türkmen (Mükremin Bayrak dk 80)
Talas Anayurtspor: Ali Canbaz, Yaşar Alak, (Doğan Bilgin dk 30) Ahmet Sürmeli, Önal Baykal, Kayhan Yılmaz, Erhan Vurdem, Ayhan Aslan, (Rafet Yıldız dk 60) Cengiz Eşme, (Emircan dk 72) Emrecan Tepetaş, Batuhan Taştan, Süleyman Koç
Goller: Kasım Alıcı dk 43 ve 68 (penaltıdan), Yusuf Karaboğa dk 77 ( Hacılar Erciyesspor), Batuhan Taştan dk 29, Önal Baykal dk 86 (Talas Anayurtspor)
Kırmızı Kart: Kasım Alıcı dk 82 (Hacılar Erciyesspor)