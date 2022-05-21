Kayseri 1. Amatör Futbol: Argıncıkspor: 8 - Sarız Anadoluspor: 0

Kayseri Birinci Amatör Küme C Grubunda Argıncıkspor ile Sarız Anadoluspor karşı karşıya geldi.
Argıncık Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Argıncıkspor 8-0 kazanarak hanesine 3 puan daha yazdırdı.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: İbrahim İmrağ, Selahattin Ak, Nusret Yıldırım
Argıncıkspor: Kemal Çelik, Kaan Aşık, Sedat Kurt, Yavuz Selim Kılıçaslan, Tahir Can Çeçen, (Mustafa Şafak dk.60), Menduh Çökük, Resul Yıldırım, (Osman Koş dk.70), Mesut Dalkıran, (Türker dk.70), Bahattin Baydemir, Yunus Emre Mert, (Mehmet Gençoğlu dk.60), Hacı Mert Cingöz, (Bahri Gören dk.70)
Sarız Anadoluspor: Ömer Aktosun, Mehmet Yavaş, Yunus Özdemir, Emre Yolcu, Berkant Ateş, (Ergen dk.65), Burhan Fikir, Fatih Aslan, Eren Alkan, A.Kerim Akbulut, (Dk.46 Mustafa dk.46), Mahmut Alan, Murat Gün, (Süleyman dk.46)
Goller: Resul Yıldırım dk.9-23,30 ve 68, Menduh Çökük 37-63, Yunus Emre Mert dk.48, Tahir Can Çeçen dk.54 (Argıncıkspor)