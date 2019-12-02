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Kayseri 1. Amatör Küme 10. Hafta

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubunda orta sıralarda mücadele eden Argıncıkspor, 2-0 geriye düştüğü maçta Esentepespor’u 4-2 mağlup ederek 10.

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubunda orta sıralarda mücadele eden Argıncıkspor, 2-0 geriye düştüğü maçta Esentepespor'u 4-2 mağlup ederek 10.haftayı galibiyetle kapattı.


Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha


Hakemler: Yusuf Uğurlu, Mehmet Koç, Deniz Apaçık


Argıncıkspor: Mustafa Alperen Karataş, Osman Koş, (Dk.64 Haydar Cüce), Hüseyin Yılmaz, (Dk.80 Ahmet Kepenek), Kaan Aşık, Kerem Göçek, Metin Yılmaz, Menduh Çökük, Ahmet Sebile, (Dk.33 Emrah Arslan), Mevlüt Yılmaz, Ahmet Arsoy, Fatih Çetinalp,


Esentepespor: İbrahim Kazezoğlu, Recep Kürşat Ceyhan, İsa Polat, Yusuf Öztürk, (Dk.90 Bahattin Dinçer), Muhammed Gazi Öztürk, Mete Dinçer, Hüseyin Can Uçar, Mikail Kafa, (Dk.64 Burak Yıldırım), Ömer Öztürk, Muhammed Enes Öztürk, Ahmet Aksoy,


Goller: Metin Yılmaz (Dk.52 pen.), Fatih Çetinalp (Dk.67), Menduh Çökük (Dk.84), Emrah Arslan (Dk.88) (Argıncıkspor), Ömer Öztürk (Dk.17 ve 43) (Esentepespor)

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