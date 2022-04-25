Kayseri 1. Amatör Küme: 1966 Turanspor: 1 - Demirspor: 1

Kayseri 1.
Amatör Küme C Grubu ekiplerinden 1966 Turanspor ile Demirspor ligin 6.haftasında karşı karşıya geldiler. İlk yarıda atılan karşılıklı goller ile maç 1-1 tamamlandı.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Aydoğan Mantar, Batuhan Alkan, Hamza Yıldız
1966 Turanspor: Yunus Babayiğit, Yasin Serin, Furkan Bakıcı, Furkan Tağ, Ömer Tiryaki (Dk.46 Furkan Aydın), Mustafa Yıldırım (Dk.46 Faik), Fatih Karakuş, Enes Bahar, Tarık Tiryaki (Dk.61 Ahmet Serdaroğlu), Muhittin Bahar, Melik Yıldırım
Kayseri Demirspor: Mert Çelik, Alican Koçer, Emircan Koçer, Mustafa Karakayak (Dk.66 Sadettin Demir), Yasin, Ebubekir Sain (Dk.84 Serhat), Batuhan Duran, Furkan Talha (Dk.84 Yusuf İslam Uyanık), Yunus Güneri (Dk.66 Muhsin Gürhan), Muhammet Şanlı (Dk.36 Ahmet Kavun)
Goller: Fatih Karakuş dk.35 (1966 Turanaspor), Yunus Güneri dk. 41 (Kayseri Demirspor)