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Kayseri 1. Amatör Küme: 1966 Turanspor: 2 - Palasspor: 1

Kayseri 1.

Amatör Küme C Grubu lideri 1966 Turanspor, rakibi Palasspor'u 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü.


Stat: Erkilet Stadı


Hakemler: Caner Kalem, Muhammed Boylu, Ömer Hürcan Yücel


1966 Turanspor: Baykal Altay, Enes Bahar, Ramazan Sinanoğlu (Dk.65 Muhuttin Bahar), Hüsnücan Turgut (Dk.88 Cengizhan Deredeğireli), Tuğrul Çetin (Dk.46 Kağan Tüfek), Adem, Berat Batuhan Uzun (Dk.46 Yunus Akyüz), Emre Akyüz, İlhan Sefa Köroğlu, Mustafa Yıldırım, Melik Yıldırım


Palasspor: Mustafa Akkaya, Bayram Toy, Mustafa İydeli, Seyit Ali Bozdağ, Muhammet Yakut, Namık Tanrıverdi, Seyit Ali, Birol Osman Çatalkaya, Emre Özyaşar, Abdullah Koçer, Ali Ergün


Goller: Mustafa Yıldırım dk.76, Muhittin Bahar dk.86 (1966 Turanspor) Abdullah Koçer dk.42 (Palasspor)


Kırmızı Kart: Dk.71 Abdullah Koçer, Namık Tanrıverdi dk.88, Mustafa Tunç dk.88 (Palasspor)

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