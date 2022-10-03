Kayseri 1. Amatör Küme 2. Hafta

Kayseri Şeker Birinci Amatör Küme A Grubu ekiplerinden İsmail Okumuş FK, ligin 2.
haftasında oynadığı maçta Kılıçaslan Yıldızspor'U 4-1 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı.
Stat: Vali Muammer Güler Stadı
Hakemler: Recep Güneş, Bekir Kahraman, Mustafa Bulduk
İsmail Okumuş FK: Yunus Karamanoğlu, Engin Üçel, Murat Altuner, Kemal Çelik, Emin Sezer, Yusuf Soysa, (Eser Şengil dk.75), Gökhan Yeşilbaş, Mustafa Kavdır, (M. Kaan dk.65), Mehmet Güven, (Hüseyin Çakır dk.37), Mahmut Yavuz, (Seffan Karasu dk.75), İlker Yardımcı, (Metin Titiz dk.46)
Kılıçaslan Yıldızspor: Yusuf Özbay, Murat Ceviz, Arda Biçer, Numan Aktunç, M. Caner Seçen, Doğul Aydoğmuş, M. Eren Sayman, Hamdi Karaman, (Alpaslan dk.57), Batuhan Daşgın, (Baki dk.55), Mehmet Yıldız, (Berkant dk.55), M. Ali Yılmaz, (Eray dk.75)
Goller: Gökhan Yeşilbaş (dk.36 pen, dk. 42), Mustafa Kavdır (dk.47, dk-52) (İsmail Okumuş FK), Mehmet Yıldız (dk.40) (Kılıçaslan Yıldızspor)