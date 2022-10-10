Kayseri 1. Amatör Küme 3. hafta: İsmail Okumuş FK: 1- Cuma Uluçay Talasspor: 0

Kayseri Şeker 1.
Amatör Küme A Grubu ekiplerinden İsmail Okumuş FK, ligin 3. haftasında oynadığı maçta Cuma Uluçay Talasspor'u Gökhan Yeşilbaş'ın golü ile 1-0 mağlup etti.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Ahmet Pakırcı, Burak Tüfelçi, Cenk Uluçınar
İsmail Okumuş FK: Yunus Karamanlıoğlu, Engin Üçel, Murat Altuner, Emin Sezer, Kemal Çelik, Yusuf Soysal, Mustafa Kavdır, (Mehmet Güven dk.90), Hüseyin Çakır, Melih Titiz, Gökhan Yeşilbaş, Mahmut Yavuz
Cuma Uluçay Talasspor: Ömür Can Üstüner, İsmail Çoban, Yakup Aslan, Ömer Faruk Kalkan, Remzi Yılmaz, (Arif dk.79), Adem Halis, Cemil Kartal, Harun Çalı, Zekeriya Kartal, Uğur Karahançer, (Kadir Aktaş dk.85), Erdal Kartal
Goller: Gökhan Yeşilbaş (pen) 70 dk. (İsmail Okumuş FK)