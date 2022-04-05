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Kayseri 1. Amatör Küme 3.Hafta

Kayseri 1.

Amatör Küme A Grubunda mücadele eden Güneşspor; ligin 3. haftasında oynadığı maçta Güneşli Gençlikspor'u 4-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.


Stat: Argıncık Stadı


Hakemler: Caner Kalem, İbrahim İmrağ, Ebubekir Çolak


Güneşspor: Metin Sarı, Mehmet Durdu, Abdulsamet Coşkun, Sedat Sönmez, Cengizhan Bakar, Kürşat Cengiz, Enbiya Kurtuluş, Osman Rızvan, Mehmet Yenilmez, Emirhan Daşdemir, Mustafa Küçükx


Güneşli Gençlikspor: Mustafa Özcan, Halil İbrahim İslam, Evren Özel, Rıfat Demirbilek, Mert Hakan Korkmaz, Şükrü, Sabit Demir, Oğuzhan Onat, Yüksel Çağlıkasap, Furkan Özkara, Emre Yılmaz


Goller: Emirhan Daşdemir (dk.38), Mustafa Küçük (dk.63 ve 71), Osman Rızvan (dk.72) (Güneşspor)

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