Kayseri 1. Amatör Küme 3.Hafta

Kayseri 1.
Amatör Küme A Grubunda mücadele eden Güneşspor; ligin 3. haftasında oynadığı maçta Güneşli Gençlikspor'u 4-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.
Stat: Argıncık Stadı
Hakemler: Caner Kalem, İbrahim İmrağ, Ebubekir Çolak
Güneşspor: Metin Sarı, Mehmet Durdu, Abdulsamet Coşkun, Sedat Sönmez, Cengizhan Bakar, Kürşat Cengiz, Enbiya Kurtuluş, Osman Rızvan, Mehmet Yenilmez, Emirhan Daşdemir, Mustafa Küçükx
Güneşli Gençlikspor: Mustafa Özcan, Halil İbrahim İslam, Evren Özel, Rıfat Demirbilek, Mert Hakan Korkmaz, Şükrü, Sabit Demir, Oğuzhan Onat, Yüksel Çağlıkasap, Furkan Özkara, Emre Yılmaz
Goller: Emirhan Daşdemir (dk.38), Mustafa Küçük (dk.63 ve 71), Osman Rızvan (dk.72) (Güneşspor)