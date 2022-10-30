Kayseri 1. Amatör Küme 6. Hafta

Amatör Küme A Grubu lideri İsmail Okumuş FK yoluna kayıpsız devam ediyor. İsmail Okumuş FK, ligin 6.haftasında Vali Muammer Güler Stadı'nda oynadığı ve 1-0 geriye düştüğü maçta rakibi Sanayi Esnafspor'u 6-1 mağlup ederek 6'da 6 yaptı.

Stat: Vali Muammer Güler Stadı

Hakemler: İsmail Sakar, Muhammed Boylu, Harun Soyeşik

İsmail Okumuş FK: Yunus Karamanoğulları, Kemal Çelik, Emin Sezer, Engin Üçel, Murat Altuner, Yusuf Soysal, Mustafa Kavdır, (Eren Muslu dk.60), Melih Titiz, (Seffan Karasu dk.60), Hüseyin Çakır, Ahmet Turan Özbek, (Samet Can dk.60), Gökhan Yeşilbaş, (Mehmet Güven dk.70)

Sanayi Esnafspor: Ömer Duran, Mustafa Çetin, Zeki Uçar, Ramazan Başer, Mustafa Türk, Deniz Karatut, (Furkan Karaağaç dk.65), Fatih Çetin, Batuhan Gümüş, Recep Tayyip Fidan,( Ertuğrul dk.30), Akif Korkmazyürek, Reşit Furkan Temur

Goller: Melih Titiz (dk.7), Kemal Çelik (dk.17), Mustafa Kavdır (dk.35), Seffan KArasu (dk.62), Eren Muslu (dk.65), Mehmet Güven (dk.90) (İsmail Okumuş FK), Batuhan Gümüş (dk.3) (Sanayi Esnafspor)