Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu: Güneşli Gençlikspor: 2 - Güneşspor: 4

Kayseri 1.
Amatör Küme A Grubu maçında Güneşspor, Güneşli Gençlikspor'u 4-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Stat: Erkilet 2 Nolu
Hakemler: Hakan Çam, Oğuzhan Bahçıvan, Kadir Çelikbaş
Güneşli Gençlikspor: Anıl Demiral, Fırat Demirbilek, Oğuzhan Onat, Kerim Kudak, Emre Yılmaz, Murat Korkmaz, Sabit Temir, Halil İbrahim İslam, Furkan Özkara, Yalçın Kayabaşı, Evre Özel
Güneşspor: Mustafa Doğan, Mehmet Durdu, Cengizhan Bakar, Sedat Sönmez, Murat Altıner, Kürşat Cengiz, Mustafa Kavdır, Enbiya Kurtuluş, Osman Rızvan, Fatih Demircan, Samet Ülger
Goller: Sabit Demir Dk.61, Halil İbrahim İslam Dk.90+1 (Güneşli Gençlikspor) Mustafa Kavdır Dk.33 ve 55, Fatih Nazlı Demircan Dk.34 ve 38 (Güneşspor)