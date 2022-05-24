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Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu: Güneşspor: 9 - Erciyes İdmangücü: 2

Kayseri 1.

Amatör Küme A Grubu maçında Güneşspor ile Erciyes İdmangücü karşılaştı. Argıncık stadında oynanan maçta 11 gol atıldı. Fatih Nazlı Demircan bu maçta 6 gol attı.


Stat: Argıncık 1 Nolu


Hakemler: Hüseyin Keğin, Resul Kural, Seyit Burhanettin Şahan


Güneşspor: Mustafa Durdu, Mehmet Doğan, Cengizhan Bekar, Sedat Sönmez, Erkan Erol, Abdulsamet Ülger, Mustafa Kovdur (Mustafa Küçük), Enbiya Kurtuluş, Osman Rızvan, Mehmet Yenilmez, Fatih Demircanx,


Erciyes İdmangücü: Ali Samet Akkoç, Emre Ünal, Yusuf Çokberk, Yusuf Berk Poyraz, Hasan Açık, Nusret Öcalan, Saim Murat Eğri, Berkay Ayrancı, Tayyip Sağlamer, Sedat Mert, Ahmet Hayri Akkaya


Goller: Mehmet Yenilmez Dk.1, Fatih Nazlı Demircan Dk. 20, 35, 41, 55, 61 ve 63, Mustafa Küçük Dk.83, Cengizhan Bakar Dk.87

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