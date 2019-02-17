Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu

Amatör Küme A Grubu'nda şampiyonluğunu haftalar öncesinden garantileyen Buğdaylıspor, ligin son maçında Argıncıkspor'u 3-1 yenerek lige üç puan ile veda etti.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Kemal Deliktaşxx, Furkan Uçar, Mehmet Buğra İğde

Saha Komiseri: Süleyman Nar

Buğdaylıspor: İsmail Atalay, İsmail Aslankoç (Dk. 50 Ali Rıza Demirayakxx), Hamdican Yıldırım, Aygün Yıldırım, Bekir Böke, Yakup Yalçınkaya, Osman Karapınar, İbrahim Çalış, Şaban Büyükçekiç (Dk. 70 Fatih Yiğit) Eser Şengül (Dk. 77 Zekeriya Aydın) Mahmut Alan

Argıncıkspor: Umutcan Yılmaz, Osman Kuş, (Beytullah Baykuş), Serhat Özdemirx, Kaan Aşık, Yavuz Selim Kılıçaslan, Ahmet Arsoy, Memduh Çökük, Bahattin Baydemir, Kerem Göçek, Mustafa Şafak, Fatih Çetinalp

Goller: Dk.26 İbrahim Çalış, Dk.90 Zekeriya Aydın, Dk.90+4 Osman Karapınar (Buğdaylıspor), Dk.20 Fatih Çetinalp (Argıncıkspor)

Kırmızı Kartlar: Dk.60 Serhat Özdemir, Mustafa Şafak (Argıncıkspor) Dk.56 Şaban Büyükçekiç (Buğdaylıspor)