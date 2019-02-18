Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu

Amatör Küme A Grubu son hafta maçında şampiyonluğu daha önceden ilan eden Trend Gayrimenkulspor, rakibi Yavuzspor'u 2-1 yenerek ligi galibiyet ile noktaladı.

Stat: Argıncık 2 Nolu

Hakemler: Bilge Kaan Çakır, Recep Güneş, Ömer Faruk Karaduman

Saha Komiseri: Veysel Yalçın

Trend Gayrimenkul: Onur Karaaslan, Burak İndap, Yavuz Özbey, Ali Tanrıkulu, Emre Zeren (Dk.64 Eren Üçal), Adem Şener (Dk.64 Oğuz Cingöz), Türker Mutlu, Musa Aras, Alpaslan İnce, İlhan Göktekin (Dk.40 Ebubekir Kara), Muhammed Gök

Yavuzspor: Anıl Tekin, Tolga Taşoluk, Burak Ekici, Osman Cengiz (Dk.70 Gökhan Bıyık), Birkan Çelik, Fatih Bağcı (Dk.46 Ahmet Çolak), İsmail Mete, Tugay Taşoluk, Alper Demirel, Ali Püsküllü, Ahmet İkiz (Dk.46 Talha Doğan)

Goller: Dk.20 Ali Tanrıkulu, Dk.35 Adem Şener (Trend) Dk.67 Talha Doğan (Yavuzspor)