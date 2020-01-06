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Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu

Kayseri Birinci Amatör küme A Grubu’nda oynanan haftanın en önemli maçında kendi evinde Yavuzspor’u 2-1 yenen Erciyes Reşadiye Gençlikspor, rakibi ile arasındaki puan farkını 4’e düşürerek ilk iki iddiasını sürdürdü.

Kayseri Birinci Amatör küme A Grubu'nda oynanan haftanın en önemli maçında kendi evinde Yavuzspor'u 2-1 yenen Erciyes Reşadiye Gençlikspor, rakibi ile arasındaki puan farkını 4'e düşürerek ilk iki iddiasını sürdürdü.


Stat: Başakpınar


Hakemler: Erdem Sarıaslan, Mehmet Koç, İzzet Samur


Erciyes Reşadiye Gençik: Fehim Çakmak, Paşacan Demirkaya, Hakan Bıyık, Tahsin Erarslan, Engin Yakut, Ahmet Pınar, Kadir Yılmaz, Halil Eren, Fatih Aslan, Ahmet Fidan, Murat Tahmaz


Yavuzspor: Anıl Tekin, Tolga Taşoluk, Mustafa Burak Ekici (Dk. 85 Hacı Osman Gensiz), Sedat Özdemir, Birkan Çelik, Alper Demirel, Tugay Taşoluk (Dk. 80 Mustafa Solak), Ali Püsküllü, Ramazan Bulmuş, Mehmet Orçan (Dk. 80 Fatih Boğa), İsmail Mete


Goller: Murat Tahmaz Dk. 60 , Tahsin Erarslan Dk. 75 (Erciyes Reşadiye Gençlik) , Sedat Özdemir Dk. 82 (Yavuzspor)

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