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Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu’nda kendi evinde ağırladığı Yerköyspor’u 5-1 mağlup eden Başakpınar Belediyespor, ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu'nda kendi evinde ağırladığı Yerköyspor'u 5-1 mağlup eden Başakpınar Belediyespor, ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Maç sonrası Başakpınarlı oyuncular büyük sevinç yaşadı.


Stat: Başakpınar


Hakemler: Rıza Öztürk, Mehmet Koç, İzzet Samur


Başakpınar Belediyespor: Batuhan Karakoç (Dk. 73 Ayhan Akkum)Ahmed Asaa Mohd, Engincan Özcan, Umut Akyol, Bünyamin Coşkun, Abdurrahim Çopur, Enes Koç, İsmail Erdi Halis, Harun Aslan (Dk. 58 Ahmet Karabacak), Salih Kamacı (Dk. 78 Furkan Engin) Resul Yıldırım


Yerköyspor: Ayhan Baklacı, Fırat Daş, Okan Koyuncu, Özcan Taşdelen, Ali Benli, Ahmet Şahin, Fatih Kin, Zeki Koçer, Levent Tohma (Dk. 46 Hasan Hüseyin Akkuş), Emrah Kaplan Giray, Ahmet Sarı


Goller: Salih Kamacı Dk. 38 ve 55 , Engincan Özcan Dk. 62 , Resul Yldırım Dk. 77 ve 90 (Başakpınar Belediyespor), Hasan Hüseyin Akkuş Dk. 48 (Yerköyspor)

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