Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu

Amatör Küme A Grubunda haftanın önemli maçında lider Gazi Osman Paşaspor, rakibi İsmail Okumuş FK'yi kaptan Emrecan Tepedaş'ın son dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek 8'de 8 yaptı. Ligin ilk yarısını namağlup olarak tamamlayan Gazi Osman Paşaspor ikinci yarı öncesi büyük avantaj sağladı.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Hüseyin Otyakmaz, Serkan Yıldırım, Murat Ahi

Gaziosmanpaşaspor: Yaşar Şener, Efekan Korkmaz, (Adem Karataş dk.90 ?),Musa Örüş, Ahmet Sürmeli, Abdulkerim Sain, Cengiz Çay, Hasan Doğan, (Hasan Yılmaz dk.90 ?), Mustafa Kozan, (Emre Doğan dk.72), Silvan Gezer, (Mustafa Gezgin dk.72), Semihcan Gül, (Engin Gezgin dk.90 ?), Emrecan Tepedaş

İsmail Okumuş FK: Fırat Ayçiçek, Engin Üçel, Alihan Koçer, Samed Koçyiğit, Muhammet Raşit Kılıç, (Mehmet Yavuz dk.90 ?), Yusuf Soysal, (Yusuf Şengül dk.65), Mücahit Mehmet, Eren Muslu, Hüseyin Çakır, Furkan Karakaya, Metin Titiz, (Recep Tayyip Fidan dk.85 ?)

Gol: Emrecan Tepedaş (dk.90+1) (Gaziosmanpaşaspor)