Kayseri 1.
Amatör Küme A Grubu maçında İsmail Okumuş FK ile Kayseri Simya Koleji karşılaştı. Müsabaka karşılıklı atılan goller ile 2-2 berabere bitti.
Stat: Vali Muammer Güler
Hakemler: Suat Alptekin, Harun Soyeşik, Nusret Yıldırım
İsmail Okumuş FK: Fırat Ayçicek, Engin Üçel, Samed Koçyiğit, Alihan Koçan, Muhammed Raşit Kılıç, Yusuf Soysal, Hüseyin Çakır, Eren Muslu, Yusuf Salih Şengül, (Mahmut Yazıcı dk.40), Melih Titiz, Furkan Karakaya
Kayseri Simya Koleji: Fehim Çakmak, Ferhat Yıldırım, Oğuz Arslan, Alperen Temiztürk, Umut Akyoli (Halil Eren dk.40), Abdurrahim Çopur, Kadir Yılmaz, Tugay Taşoluk, Tahsin Eraslan, Kadir Aras, İsmail Aydoğdu
Goller: Melih Titiz dk.20, Furkan Karakaya dk.55 (İsmail Okumuş FK), Tugay Taşoluk dk.43, İsmail Aydoğdu Dk.80 (pen) (Kayseri Simya Koleji)
Kırmızı Kart: Hüseyin Çakır dk.90 (İsmail Okumuş FK)