Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu

Kayseri Şeker 1.
Amatör Küme A Grubu maçında Tomarza Belediyespor ile İsmail Okumuş FK karşılaştı. 4 gol atılan karşılaşmada gülen taraf İsmail Okumuş FK oldu.
Stat: Tomarza İlçe Stadı
Hakemler: Alim Kandemir, Oğuzhan Bahçıvan, Kadir Çelikbaş
Tomarza Belediyespor: Eray Hasdemir (Hakan Aksoy Dk.80), Halit Ulucan, Yusuf Işık, (Mehmet Helvacı Dk.80), Fatih Akbudak, Mert Celayır, Şükrü Pekel, Halil İbrahim Güney, Selçuk Yılmaz, Oğuz Menekşe, Hakan Gazcıoğlu, Erol Hayta (Dk.70 Mahmut Günana)
İsmail Okumuş FK: Yunus Karamanoğulları, Engin Üçel, Emin Sezer, Kemal Çelik, Hüseyin Çakır, Yusuf Soysal, Mustafa Kavdır (Mahmut Yavuz Dk.87 ?), Eren Muslu (Kaan Demirbaş Dk.63), Ahmet Turan Özbek (Seffan Karasu Dk.46), Mehmet Güven (Melih Titiz Dk.87 ?), Gökhan Yeşilbaş
Goller: Hakan Gazcıoğlu (Dk.25) (Tomarza Belediyespor) Seffan Karasu (Dk.60), Mustafa Kavdır (Dk.80), Gökhan Yeşilbaş (Dk.90 pen ) (İsmail Okumuş FK)