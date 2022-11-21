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Kayseri 1. Amatör Küme A Grubunda ilk yarı tamamlandı

Kayseri Şeker 1.

Amatör Küme 2022-2023 sezonu A Grubunda ligin ilk yarısı hafta sonu oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı.


Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A Grubunda 9. hafta maçları ile ilk yarı tamamlanırken B ve C Gruplarında ise heyecan devam ediyor. A Grubunda ligin ilk yarısını İsmail Okumuş FK 25 puanla lider olarak tamamladı. Kafkasspor ve Kocasinan Gençlikspor ise ligin ilk yarısında galibiyet alamayan takımlar oldular. İlk yarının son maçlarında oynanan 5 karşılaşmada 32 gol atıldı. 1. Amatör Küme A Grubunda 9. hafta maçlarında alınan sonuçlar ise şu şekilde:


Tomarza Belediyespor 4-0 Kocasinan Gençlikspor


İsmail Okumuş FK 1-1 Güneşspor


Kafkasspor 1-4 Yerköyspor


Kılıçaslan Yıldızspor 7-4 Sanayi Esnafspor


Cuma Uluçay Talasspor 8-2 İncesu Gençlikspor

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