Kayseri 1. Amatör Küme: Argıncık Esnafspor: 2 - Sindelhöyükspor: 1

Amatör Küme B Grubu maçında Argıncık Esnafspor ile Sindelhöyükspor karşılaştı. 3 golün atıldığı maçta 3 puanı Argıncık Esnafspor kazandı.

Amatör Küme B Grubu maçında Argıncık Esnafspor ile Sindelhöyükspor 3 puanı için mücadele etti. Argıncık stadında oynanan müsabakada ilk yarıyı 1-0 yenik tamamlayan Argıncık Esnafspor, ikinci yarıda bulduğu 2 golle 3 puanı aldı.

Stat: Argıncık 1 Nolu

Hakemler: Suat Alptekin, Resul Kural, Seyit Burhanettin Şahan

Argıncık Esnafspor: Emre Tarcan, Yusuf Kockatxx, Uğur Tüzer, Ali Kağan Yiter, Emre Öksüz, Can Köse, Sezgin Lama, Erkan Kızıltan, İsmail Doğan, Tunahan Kumru, Ömer Kaya (Dk.55 Enes Torun)

Sindelhöyükspor: Nurettin Evli, Osman Ayhan, Mevlit Dinç, Şaban Çimenli, Yunus Emre Özkara, Musa Aydınlı, Hidayet Ayhan, Ahmet Kulpaklı, Alper Gürkçü, Yusuf Suvey, Yılmaz Ayhan

Goller: Tunahan Kumru dk.61, Enes Torun dk.65 (Argıncık Esnafspor), Mevlit Dinç dk.29 (Sindelhöyükspor)