Kayseri 1.
Amatör Küme B Grubu'nda ligde kalma yarışı veren iki takımın karşılaşmasında Enes Gençlikspor ile Yeni Esenspor sahadan golsüz eşitlikle ayrılarak haftayı 1'er puanla kapattı.
Stat: Argıncık 1 nolu
Hakemler: Emre Altun *, Burak Bulut *, Sami Yılmaz *
Saha Komiseri: Mehmet Yılmaz
Enes Gençlikspor: Şaban Salih *, Gökhan Aktan *, Oğuzhan Karaket *, Selçuk Güneş *, İslam Kızmaz *, Yakup Ferdi *, Ömer Faruk *, İlker Bore *, Bekir Gürbüz *, Hüseyin Peksan *, Adem Yönel *
Yeni Esenspor: Fehim Çakmak , Yunus Doğruer *, Oğuz Arslan *, Alperen Temiztürk *, Halil Eren *, Fatih Aslan *, Hanifi Yavuz *, Sercan Karakoç *, Mustafa Furkan *, Onur Şimşek *(Akif Temizyürek *), Ali Şeker *(Ali Bıyık *)
Kırmızı Kart: Dk.37 Yunus Doğruer (Yeni Esen)