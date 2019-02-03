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Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu

Kayseri 1.

Amatör Küme B Grubu lideri Sağlıkspor, en yakın tekipçisi Talas Anayurtspor'u 2-1 yenerek ligin bitimine 2hafta kala şampiyonluk için büyük avantaj elde etti.


Stat: Argıncık 2 Nolu Saha


Hakemler: Necati Selçuk Şahin, H.Mehmet Ekmekyermez, Ali Etlikçi


Saha Komiseri: Mehmet Tokgönül


Sağlıkspor: Eren Kocaeren, Harun Okan Yılmaz, Mesut Dalkıran, Murat Çağdaş Seçik (Dk.65 Mustafa Topaktaş) Fikri Çiğ, Eray Akyol (Dk.79 Süleyman Akbaş) Seçkin Maraşlı, Ömer Gün, Serhat Kahraman, Salih Kamacıx, Abdullah Çimen


Talas Anayurtspor: Deniz Ülker, Doğan Bilgin, Kayhan Yılmaz, Abdulkerim Sain, Erhan Vurdem, Fırat Akdaş (Dk.81 Umut Delice) Metin Yılmaz (Dk.85 Mert Akgöz) Emrecan Tepedaş, Cengiz Eşme, Süleyman Koç


Goller: Salih Kamacı (dk. 15-42), (Çamlıca Sağlıkspor), Kayhan Yılmaz (dk. 51 pen) (Talas Anayurtspor)

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