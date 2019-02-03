Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu

Amatör Küme B Grubu lideri Sağlıkspor, en yakın tekipçisi Talas Anayurtspor'u 2-1 yenerek ligin bitimine 2hafta kala şampiyonluk için büyük avantaj elde etti.

Stat: Argıncık 2 Nolu Saha

Hakemler: Necati Selçuk Şahin, H.Mehmet Ekmekyermez, Ali Etlikçi

Saha Komiseri: Mehmet Tokgönül

Sağlıkspor: Eren Kocaeren, Harun Okan Yılmaz, Mesut Dalkıran, Murat Çağdaş Seçik (Dk.65 Mustafa Topaktaş) Fikri Çiğ, Eray Akyol (Dk.79 Süleyman Akbaş) Seçkin Maraşlı, Ömer Gün, Serhat Kahraman, Salih Kamacıx, Abdullah Çimen

Talas Anayurtspor: Deniz Ülker, Doğan Bilgin, Kayhan Yılmaz, Abdulkerim Sain, Erhan Vurdem, Fırat Akdaş (Dk.81 Umut Delice) Metin Yılmaz (Dk.85 Mert Akgöz) Emrecan Tepedaş, Cengiz Eşme, Süleyman Koç

Goller: Salih Kamacı (dk. 15-42), (Çamlıca Sağlıkspor), Kayhan Yılmaz (dk. 51 pen) (Talas Anayurtspor)