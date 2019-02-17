İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu

Kayseri 1.

Amatör Küme B Grubu'nda şampiyonluğunu ilan eden Sağlıkspor, son hafta karşılaşmasında Barogücü'nü 2-0'lık sonuç ile mağlup etti.


Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha


Hakemler: Birtan Ekren, Erkan Kırçıl, Samet Uzun


Saha Komiseri: Hamit Şen


Sağlıkspor: Eren Kocaeren, Harun Okan Yılmaz, Mesut Dalkıran, Murat Çağdaş Seçik, Fikri Çiğ, Eray Akyol, Seçkin Maraşlıx, Ömer Gün, Enbiya Kurtuluş, Hakan Karataş, Süleyman Akbaş


Barogücü: Baykal Altay, Yakup Aslan Burak Çizmeciler, Erkut Çabucuk, Yunus Akyüz Murat Karakaya, Uğur Karahançer, Ahmet Helwamerher, Harun Çalı, Hasan Can Okumuş, Umut İzzet Yılmaz


Goller: Dk.60 ve 90 Seçkin Maraşlı (Çamlıca Sağlıkspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.