Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu

Amatör Küme B Grubu'nda şampiyonluğunu ilan eden Sağlıkspor, son hafta karşılaşmasında Barogücü'nü 2-0'lık sonuç ile mağlup etti.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Birtan Ekren, Erkan Kırçıl, Samet Uzun

Saha Komiseri: Hamit Şen

Sağlıkspor: Eren Kocaeren, Harun Okan Yılmaz, Mesut Dalkıran, Murat Çağdaş Seçik, Fikri Çiğ, Eray Akyol, Seçkin Maraşlıx, Ömer Gün, Enbiya Kurtuluş, Hakan Karataş, Süleyman Akbaş

Barogücü: Baykal Altay, Yakup Aslan Burak Çizmeciler, Erkut Çabucuk, Yunus Akyüz Murat Karakaya, Uğur Karahançer, Ahmet Helwamerher, Harun Çalı, Hasan Can Okumuş, Umut İzzet Yılmaz

Goller: Dk.60 ve 90 Seçkin Maraşlı (Çamlıca Sağlıkspor)